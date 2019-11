Pizza Awards: la miglior pizza pugliese si può gustare a Lecce!

ROMA – La miglior pizza Pugliese si può gustare a Lecce. Grande successo per la terza edizione dei Pizza Awards Italia che si sono tenuti a Roma nei giorni scorsi. Primo posto in Puglia per la leccese “400 gradi” giudata dallo Chef pizzaiolo Andrea Godi che si aggiudica anche uno straordinario piazzamento a livello nazionale: 40esima pizzeria in Italia. Un riconoscimento prestigioso che riempie di soddisfazione.

I Pizza Awards, nati dall’evoluzione del premio “Mangia e Bevi” vogliono contribuire ad accendere i riflettori sulle eccellenze della pizza italiana e sui suoi valenti rappresentanti. Offrendo il giusto riconoscimento a chi si è distinto nella sua attività negli ultimi 12 mesi.

A stilare le graduatorie una giuria composta da circa 200 autorevoli giornalisti enogastronomici.

30 in totale i premi, 18 nazionali e 20 regionali.

Tra le altre candidate pugliesi “Pomodoro e Basilico” di Martina Franca e “Canneto Beach 2” di Margherita di Savoia.