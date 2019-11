Il Lecce torna in campo. Parla Liverani

LECCE – Dopo i due giorni di riposo, concessi da Liverani al termine della gara giocata all’Olimpico contro la Lazio, i giallorossi tornano in campo.

Appuntamento alle ore 16:00 allo stadio Via del Mare, allenamento a porte aperte in questo nuovo inizio settimana lavorativo in cui il Lecce avrebbe dovuto giocare una gara amichevole contro l’Unipomezia, squadra che milita nel Girone A del campionato di Eccellenza nel Lazio, l’allenamento condiviso però è stato annullato.

Non saranno presenti Majer, Imbula, Shakhov, Vera e Benzar impegnati con le rispettive rappresentative nazionali.

Tanto lavoro per lo staff medico che dovrà valutare le condizioni di Falco, Tabanelli e Farias, sperando di recuperarli per la gara interna contro il Cagliari del del 24 novembre.

Prima di iniziare l’allenamento mister Fabio Liverani sarà a disposizione della stampa.

Momento utile per capire anche il suo punto di vista sulla sconfitta maturata a Roma contro i biancocelesti viziata dall’errore arbitrale in occasione del rigore battuto da Babacar.

Nel dopo gara infatti parlò solo il Presidente Saverio Sticchi Damiani mentre il mister ed i calciatori preferirono rimanere in silenzio.

