Ecco gli Ambasciatori di Terre di Puglia 2019

MILANO – La cantante tarantina Daniela Miglietta, in arte Mietta, il comandante delle frecce tricolori, il maggiore Gaetano Farina, originario di Francavilla Fontana, Il rettore dell’Università degli Studi Milano Bicocca, la foggiana Giovanna Iannantuoni, e il presidente della Camera Nazionale della della moda Carlo Capasa, salentino. Sono le eccellenze pugliesi premiate come “Ambasciatori di terre di Puglia” 2019 a Milano. Riconosciemnto al maestro d’arte ceramica Giuseppe Fasano Il premio giunto alla sua 14esima edizione è organizzato dall’associazione regionale pugliesi di Milano, presieduta da Camillo de Milato.

“L’iniziativa – ha sottolineato l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, presidente del premio e Pugliese doc – è nata con l’intento di scoprire e far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, nei vari campi e non solo in Italia ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della regione e lo ha fatto conoscere nel mondo”.

Un evento destinato sempre più ad essere un momento forte di aggregazione, confronto e condivisione tra vecchie e nuove migrazioni e rappresenta un momento d’orgoglio ma anche uno sprone per i duecentomila pugliesi che vivono e lavorano a Milano.

Logo ufficiale del riconoscimento è un’immagine del faro di Santa Maria di Leuca.

“Il premio – ha dichiarato Giuseppe Selvaggi – ideatore della manifestazione, è un viaggio in lungo e largo in una terra la cui bellezza è nel cuore e negli occhi di chi sa amarla anche a distanza”.