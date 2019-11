Allerta maltempo: diminuiscono le piogge ma è allarme burrasche

SALENTO- L’allerta maltempo continua nel Salento. Diminuiscono le piogge ma i venti saranno ancora molto forti. E’ il bollettino ufficiale diramato dalla Protezione Civile della Puglia.

Il graduale movimento verso est della saccatura sarà accompagnato da una generale attenuazione dell’instabilità. Persiste ancora per la giornata di domani un’intensa ventilazione con raffiche fino a burrasca forte. Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato ha emanato un’ ALLERTA ARANCIONE per vento su tutto il territorio regionale e un’ ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale e per rischio idraulico su Bacini Lato e Lenne (PUG-E), dalle ore 20:00 di oggi, 12 novembre, per le successive 24 ore.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.

