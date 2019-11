Dopo Xylella, “anche fichi e mandorli al posto degli ulivi”

XYLELLA- Da una parte del mondo agricolo si chiede di agevolare la possibilità di diversificazione delle colture per il dopo Xylella. Si è infatti in una fase di accelerazione sui reimpianti, stando a quanto dichiarato dalla ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova nei giorni scorsi: “Abbiamo definito un protocollo d’intesa per semplificare e sbloccare i reimpianti degli ulivi. Rimuoviamo il vincolo paesaggistico e consentiamo ai proprietari dei terreni di impiantare di nuovo gli ulivi”.

Ora però alcune associazioni di categoria, come Coldiretti, chiedono alla Regione Puglia di fare anche altro: “abrogare la delibera di giunta del 1989 che obbliga al reimpianto di ulivi su ulivi, per evitare che si ricreino le condizioni in provincia di Lecce di una monocoltura, con il rischio che un virus alieno azzeri il patrimonio produttivo del territorio, come già avvenuto con la Xylella”. È quanto è stato ribadito anche in occasione dell’audizione sui reimpianti in IV^ Commissione consiliare alla Regione Puglia.

Lo si ritiene un passaggio fondamentale, “per una ricostruzione efficace dal punto di vista economico e paesaggistico, puntando oltre che sulle due varietà resistenti di ulivo Leccino e FS17, sempre con il supporto della scienza, su altre varietà tipicamente mediterranee come il mandorlo o il fico”.