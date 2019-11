Mrs, Giuseppe Guida nominato coordinatore cittadino di Spongano

LECCE- Giuseppe Guida è stato nominato coordinatore cittadino di Spongan del Movimento Regionale Salento.

A presentarlo è il coordinatore provinciale Leonardo Lanzilao: “Un ragazzo brillante, appassionato di politica e amante del territorio, un giovane ma grande lavoratore operante nell’ambito agricolo. Ama vivere a contatto con la natura ed è molto sensibile alle tematiche ambientali. Giuseppe Guida è il nostro coordinatore cittadino a Spongano. Contribuirà, con la sua verve e spigliatezza, ci darà una mano per il conseguimento dei nostri obiettivi. È un piacere annoverare tra i nostri responsabili giovani di belle speranze che guardano al futuro con positività. In bocca al lupo e auguri di buon lavoro da parte mia e di tutto il direttivo del movimento”.

“Felice di iniziare questo mio nuovo percorso; sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita di un contenitore politico che mi ha sempre stupito per la forza con cui ha portato avanti le battaglie per il nostro territorio. Ho tante idee e le porterò avanti mosso dall’amore per il nostro Salento. È doveroso il mio ringraziamento al direttivo e a tutti i militanti che mi hanno accolto dal primo giorno con simpatia, grazie per la fiducia, cercherò di essere all’altezza di tale responsabilità”. Queste le prime parole di Giuseppe Guida da coordinatore cittadino di Spongano del MRS.