Lazio – Lecce: per Liverani gara dal gusto particolare. Le probabili formazioni

LECCE (di M.Cassone) – Incrocio di emozioni e di ricordi per Fabio Liverani che torna all’Olimpico da avversario di una Lazio di cui è stato protagonista per 126 volte, anche come capitano, ma alla fine sul campo conta solo il pallone che rotola ed i 3 punti per raggiungere i propri obiettivi.

Il Lecce ha preparato la gara nel ritiro romano del Mancini Park Hotel e dovrebbero essere circa 3500 i tifosi giallorossi presenti nello stadio romano.

Il tecnico dei salentini non può contare su Farias e Tabanelli infortunati ma ritrova Tachtsidis dal primo minuto che dovrebbe chiudere il centrocampo insieme a Petriccione e Majer, o al posto dello sloveno potrebbe anche essere schierato Shakhov. Sulla trequarti dovrebbe esserci Mancosu a ridosso di Lapadula e uno tra Babacar e Falco con il senegalese che dovrebbe vincere il ballottaggio con il talento di Pulsano che non è al meglio per una dolenzia al ginocchio (saranno valutate le sue condizioni e molto probabilmente potrebbe rimanere a riposo). In porta Gabriel con Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni in difesa.

Simone Inzaghi resterà fedele al suo 3-5-2 ma aspetterà l’ultimo momento per sciogliere gli ultimi nodi che riguardano Caicedo, Correa e Immobile, con gli ultimi due che dovrebbe farcela a scendere in campo dal primo minuto, dubbio anche in mezzo al campo tra Milinkovic e Cataldi.

L’undici iniziale biancazzurro potrebbe essere formato da Strakosha tra i pali, Luis Felipe, Acerbi, Bastos in difesa con Lazzari sulla corsia destra e Lulic a sinistra supportati da Leiva, Luis Alberto e appunto uno tra Milinkovic e Cataldi, con Correa e Immobile in avanti.

La gara, valida per la 12^ giornata del campionato di serie A, sarà arbitrata dal sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo che darà il via alle ostilità sportive alle ore 15:00 di domenica 9 novembre 2019.

La telecronaca sarà trasmessa da Sky.