Il commovente post della dirigente scolastica per Siria: “Fai buon viaggio tra gli angeli”

TRICASE- “Un colpo al cuore per la nostra scuola”. Così la Dirigente scolastica Antonella Cazzato ha voluto commentare sulla pagina fb dell’istituto “G.Comi”di Tricase, la scuola frequentata da Siria e Giada Fanciullo, la notizia del terribile incidente stradale che è costato la vita alla 17enne che frequentava la quinta B e nel quale è rimasta gravemente ferita la sorella Giada. “Pochi giorni fa -continua la preside- la nostra scuola aveva visto lo svolgimento della Quinta Giornata dedicata alla Sicurezza stradale,evento unico in tutta la regione Puglia, con interventi di esperti per la sensibilizzazione dei giovani ad una guida accorta e prudente. Giornata dedicata all’attenzione che il nostro Liceo ha per le criticità legate all’eta’ e alla spensieratezza tipica dei giovani, che spesso, statistiche alla mano, sono alla base di imprudenza e distrazione alla guida. Mai avrei immaginato che a distanza di due settimane da quell’evento avrei dovuto scrivere un comunicato stampa della scuola per aver perso una di loro .

Tutta la comunità scolastica del Comi è vicina ai compagni di classe ,ai docenti che ogni giorno hanno condiviso tante emozioni . Gli studenti e i docenti sono affranti dal dolore e io stessa non riesco a capacitarmi che sia accaduta una cosa così terribile. Siamo vicini alla famiglia con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà . Siamo e saremo presenti come potremo in questo momento tristissimo. Ciao Siria, ci mancherai . Fai Buon viaggio tra gli Angeli”