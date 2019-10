Voto umbro, Salvini: “Ci vediamo a Lecce”. Salvemini: “Anche a Brindisi e Taranto”

LECCE – Parte dal capoluogo il leader della Lega Salvini nell’affilare gli artigli per le prossime sfide politiche. “Ci rivediamo a Lecce” dice all’indomani del risultato che ha visto il Centrodestra trionfare in Umbria, con il Carroccio in testa in 86 comuni su 92.

Lecce come a dire Puglia, per le regionali, ma anche con riferimento alle parole del Premier Conte. “Con tutto il rispetto per l’Umbria, una popolazione che è pari a quella della provincia di Lecce -ha detto il Presidente del Consiglio- non può essere determinante per le sorti del Governo”.

Un tentativo, questo, per sminuire un banco di prova che ha inevitabilmente chiamato in causa gli equilibri di Governo: l’eclatante parabola grillina vede slittare i pentastellati al quarto posto, dopo Fratelli d’Italia; il Pd, in testa in 89 Comuni su 92 fino a quattro anni fa, cede il primato alla Lega. Dato di fatto: il Centrodestra, opposizione al Governo, ha asfaltato la maggioranza.

“Prima vinceremo in Emilia Romagna, in Calabria, in Campania, in Liguria e poi in Puglia” ha detto Salvini all’indomani dei conteggi delle schede.

Guanto di sfida che non è sfuggito al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. “Non capisco se sia una promessa o una minaccia -ha replicato su fb- in ogni caso la Lega (con il centrodestra unito) noi l’abbiamo sconfitta a maggio. Se Salvini cerca la rivincita noi in Puglia siamo pronti. Lo aspettiamo a Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Trani e in tanti altri Comuni”.

Ancora volto velato, intanto, per l’antagonista di Emiliano nella sfida barese dove l’accordo giallorosso non c’è, ma il risultato sarebbe, in ogni caso, un ennesimo spunto di riflessione dal respiro nazionale.

E.Fio