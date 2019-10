Lilt lancia i primi “Stati generali della prevenzione dei tumori nel Salento”. Sabato la lectio di Garattini

LECCE- Il cancro si deve prevenire: è per questo che Lilt Lecce lancia i primi “Stati generali della prevenzione dei tumori nel Salento”, manifestazione in programma per il prossimo anno. Su questa è incentrato il XIII Corso “Ambiente e Salute”, che si terrà sabato 26 ottobre presso Ecotekne, a partire dalle 9, con la lettura magistrale “ Il ruolo della Scienza (ignorata) in Italia” di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto “M. Negri” di Milano.

In mattinata, a Palazzo Adorno, la presentazione ufficiale. “Vogliamo rivoluzionare la strategia di Prevenzione, abbattendo l’incidenza dei tumori e quindi riducendo le esposizioni della popolazione ai fattori di rischio”, ha spiegato Giuseppe Serravezza, oncologo e direttore scientifico della Lega Tumori leccese.

L’evento di sabato è rivolto a dirigenti, docenti, referenti di educazione alla salute, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini: agli Stati generali ci si avvicinerà con una preparazione di oltre un anno. Tutto il progetto è stato concepito sulla base di una grande consultazione che poggia su tre pilastri: laboratori tematici curati da esperti su 10 temi; consultazione pubblica sul web sui 10 temi; mobilitazione dei giovani studenti. Obiettivo primario è quello di tracciare le grandi linee di una politica di prevenzione dei tumori esigente e concreta, centrata soprattutto sulla Prevenzione Primaria e la esposizione ambientale.

L’insieme delle proposte toccherà tutti gli aspetti che riguardano i comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo del lavoro e l’educazione. Tutti i documenti dei Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori saranno racchiusi nel Libro Bianco, che sarà consegnato alla fine alle massime autorità ministeriali.

Il corso “Ambiente e Salute”, come al solito, si rivolge a dirigenti, docenti e referenti di educazione alla salute delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, nonché ad educatori in genere e a cittadini sensibili. Quest’anno, per la prima volta, saranno coinvolte anche rappresentanze delle categorie produttive e degli Ordini Professionali. Autorevoli relatori, come il prof. Silvio Garattini, e molti rappresentanti delle istituzioni forniranno il loro contributo e in rappresentanza del mondo studentesco ci sarà il giovane Andrea Musarò.

Il programma di sabato:

LETTURA MAGISTRALE – Il ruolo della Scienza (ignorata) in Italia (Silvio Garattini, Presidente Istituto “M. Negri” – Milano);

INTRODUZIONE – Marianna Burlando (Presidente LILT Lecce);

SALUTO DELLE AUTORITÀ – Francesco Schittulli (Presidente Nazionale LILT), Michele Maffia (Università del Salento), Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce), Stefano Minerva (Presidente Provincia di Lecce), Rodolfo Rollo (Direttore Generale ASL Lecce), Donato De Giorgi (Presidente Ordine dei Medici – Lecce);

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO – Giuseppe Serravezza, Carmine Cerullo (LILT Lecce);

INTERVENTI – La Scuola (Vincenzo Melilli, Ufficio Scolastico Provinciale), Le Categorie Produttive (Giancarlo Negro, Confindustria Lecce), Gli Ordini Professionali (Claudio Cataldi, Ordine Commercialisti di Lecce; Rosario Centonze, Ordine Agronomi Lecce), Il Terzo Settore (Marcello Seclì, Italia Nostra Sud Salento), La Formazione (Anna Trono, Università del Salento), La Comunicazione (Serena Fasiello, Ordine dei Giornalisti Regione Puglia).