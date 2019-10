Start up di catering multietnico: la tradizione in tavola che unisce le culture

MAGLIANO- Quelli che vedete, esposti nel Polo Didattico di Magliano pronti per essere gustati, sono nove piatti tradizionali che arrivano da Nigeria, Armenia, Mali, Costa D’Avorio, Maghreb, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana. A prepararli, con la supervisione di uno chef, sono stati dei ragazzi che arrivano proprio da quei paesi e che hanno partecipato alla nascita di “GRIOT, kitchen e catering – storie e cucine migranti”. È una start-up creata da Ce.F.A.S. – Centro di Formazione e Alta Specializzazione, ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Puglia per la Formazione Continua, la Formazione Superiore e Formazione nell’area dello svantaggio, che progetta percorsi formativi, basati sull’apprendimento esperienziale.

Grazie ai laboratori permanenti allestiti nel polo didattico del “Parco della Scienza” di Magliano è stato possibile sperimentare una metodologia didattica innovativa che permette un’ acquisizione efficace di competenze. E così sta per nascere una start up di catering multietnico. Che è stata presentata offrendo a tutti questi piatti prelibati.