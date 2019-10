La Carmen incanta il Politeama Greco

LECCE- La Carmen di Bizet, una delle opere più amate dal pubblico, inaugura la stagione lirica «Opera in Puglia», prodotta dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli, per la regia di Giandomenico Vaccari e il Coordinamento Artistico di Maurilio Manca.

Nel Politeama Greco di Lecce uno dei capolavori musicali di tutti i tempi, andato in scena per la per la prima volta all’Opéra-Comique il 3 marzo 1875. Quattro quadri, con al centro una storia di amore, di passione e di gelosia che si conclude con la morte di Carmen che, dopo aver sedotto Josè, lo abbandona per seguire Escamillo.

Sul palco tradizione e l’ innovazione degli effetti cinematografici con un nuovo allestimento che porta la firma di Giandomenico Vaccari e le immagini multimediali a cura di Leandro Summo che diventano immagini reali, come quelle di Plaza de Toros. Nel ruolo della protagonista Carmen il mezzosoprano Annunziata Vestri, invece Don José è il tenore Rubens Pelizzari, mentre il baritono rumeno Stefan Ignat è Escamillo. Sono loro ad aver incantato il pubblico, numeroso, del Politeama per la prima di un lungo cartellone di opere che il pubblico leccese ha sempre dimostrato di amare