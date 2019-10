Il Movimento Regione Salento presente a Roma alla manifestazione del centrodestra “Orgoglio Italiano”

LECCE- “Il Movimento Regione Salento ha partecipato con il Presidente Paolo Pagliaro, diversi coordinatori e tanti militanti alla manifestazione del centrodestra “Orgoglio Italiano” che si è tenuta ieri a piazza San Giovanni a Roma”. Così il coordinatore provinciale Mrs Leonardo Lanzilao. “È stato un momento importante -continua- per gridare il dissenso contro un Governo che sta mettendo in ginocchio la nazione. Immigrazione, tasse, sovranismo, sicurezza e progetti futuri per ridare un futuro al nostro Paese. Una grande dimostrazione di aggregazione attiva con l’obiettivo raggiunto: denunciare l’azione scellerata del governo giallo-rosso e rilanciare l’unione del centrodestra che si ritrova coeso intorno alla figura dell’indiscusso leader Matteo Salvini che anche ieri ha dimostrato di avere le idee chiare.

È stato veramente fantastico far sventolare la bandiera della Regione Salento, in una Piazza con oltre 200mila persone, accanto alle bandiere della Sicilia, della Sardegna, della Romagna, del Veneto, del Trentino, della Calabria, e di tutte le regioni che sentono forte il valore delle proprie radici e tradizioni, della propria cultura e si riconoscono nelle nostre stesse battaglie identitarie. Una grande occasione per noi del Movimento Regione Salento che intendiamo continuare a portare all’interno del centrodestra tutte le nostre istanze per combattere ancora tutte le battaglie per la nostra cultura, la nostra identità, e per il futuro del nostro Salento. Siamo veramente felici di fare parte di questa grande famiglia di persone-conclude- oneste e normali e di poter lavorare con passione per ridare al Paese la dignità che merita“.