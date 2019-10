Fiera Salento Sposi: a Palazzo Gallone un week-end dedicato al giorno del sì

TRICASE – Fa tappa a TRICASE il tour event dell’Agenzia Platinum dedicato al matrimonio: FIERA SALENTO SPOSI questo week end va in scena a Palazzo Gallone.

60 espositori, 200 marchi 30 categorie merceologiche, workshop, sfilate e degustazioni. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi da Giovanni Conversano. Al suo fianco, l’assessore a Sport, cultura, turismo del Comune di Tricase, Nicola Giuseppe Peluso, orgoglioso di portare in città, per la prima volta, espositori che arrivano da tutta la Puglia. Presente anche il presidente di “Tricase è mia”, Gianluca Errico, il quale ha sottolineato come, anche per questo evento, come da anni si fa per tantissime iniziative organizzate in paese, allestirà un angolo dedicato al salvadanaio di CuoreAmico, ricordando i bambini di Tricase che il Progetto Salento Solidarietà sostiene.

Il fine settimana dedicato ai fiori d’arancio è servito. Taglio del nastro questo pomeriggio alle 16.