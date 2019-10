Fiera Salento Sposi pronta per la tappa di Tricase

TRICASE – Fa tappa a Tricase il tour event dell’Agenzia Platinum dedicato al matrimonio: FIERA SALENTO SPOSI. Il 19 e il 20 ottobre, a Palazzo Gallone, 60 espositori, 200 marchi rappresentati, 30 categorie merceologiche, workshop, sfilate e degustazioni

L’evento è stato presentato da Giovanni Conversano. Al suo fianco, l’assessore a Sport, cultura, turismo del Comune di Tricase, Nicola Giuseppe Peluso, orgoglioso di portare in città, per la prima volta, espositori che arrivano da tutta la Puglia, e il presidente di “Tricase è mia”, Gianluca Errico, il quale ha sottolineato come, anche per questo evento, come da anni fa per tantissime iniziative organizzate in paese, allestirà un angolo dedicato al salvadanaio di CuoreAmico, ricordando i bambini di Tricase che il Progetto Salento Solidarietà sostiene.