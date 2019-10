Finale di Miss Mondo Italia: una consegna speciale per CuoreAmico

LECCE- Non solo bellezza, ma anche solidarietà. Quest’anno al concorso internazionale di Miss Mondo che si svolgerà a Londra parteciperà per l’Italia la bellissima Adele Sammartino, eletta durante la finalissima andata in scena la sera del 15 giugno scorso nel teatro Italia di Gallipoli. L’incasso di quella serata è stato devoluto a CuoreAmico, l’associazione Salento Solidarietà. Oggi la reginetta di questa edizione, ha voluto consegnare personalmente al Presidente di CuoreAmico Paolo Pagliaro l’ assegno speciale che andrà ad arricchire ancora di più questa grande macchina della solidarietà salentina che da 19 anni rappresenta un aiuto per tantissimi bambini speciali, costretti ogni giorno a confrontarsi con battaglie più grandi di loro.

Cuore Amico sarà quindi protagonista delle serate che si terranno a Londra con le immagini del progetto. Lo farà ogni Nazione con il progetto che ha voluto supportare e sostenere.