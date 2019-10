Nuovarredo, nuovo punto vendita a Barletta

BARLETTA– Nuovarredo, azienda leader nel settore arredamenti in Puglia, Basilicata e Toscana, ha aperto il nuovo punto vendita a Barletta, in via Foggia 165. Oltre 3000 m2 di esposizione nei quali poter ammirare le ultima novità e tendenze in materia di casa, dalla cucina alla zona giorno fino alla zona notte con una serie di proposte progettabili ad hoc per i clienti.

Da 22 anni Nuovarredo, forte del suo potere d’acquisto, propone a tutti i suoi clienti il meglio del design e dello stile ai migliori prezzi di mercato, il giusto connubio tra i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli tipici del negozio specializzato indipendente. Per poter realizzare questo ambizioso progetto, uno staff di persone altamente specializzate è quotidianamente alla ricerca di nuove proposte e nuove idee per arredare le case e gli ambienti migliori in Puglia, Basilicata e Toscana.

In occasione della nuova apertura, il 12 ottobre, si è svolto uno esclusivo cooking show con la chef Palma d’Onofrio, e la testimonial Anna Falchi, durante il quale clienti e visitatori hanno degustato piatti tipici della tradizione pugliese e non solo. Partener dell’eventoAmaro di Altamura Padre Peppe, Brick, Granoro, Birra Salento.