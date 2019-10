Torna la Carmen: inaugura la nuova stagione lirica

LECCE- Un grande classico, perché è ancora il suo tempo, quello del conflitto tra uomo e donna, della mancanza della sua ricomposizione. La Carmen che è pronta a riabitare il Politeama Greco, però, sarà nuova, diversa: anche la sua psiche sarà sul palco, nelle immagini multimediali a cura di Leandro Summo, vere coprotagoniste. La regia a firma di Giandomenico Vaccari si ispira infatti al libro del famoso psichiatra italiano Franco Fornari, “Carmen Adorata. Psicoanalisi della donna demoniaca” .

In mattinata nel foyer la presentazione dell’opera, primo titolo in cartellone per la nuova stagione lirica “Opera in Puglia”, prodotta dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e Salento Oles.

Il sipario si aprirà sabato, alle ore 20.45, e domenica, alle ore 18. A dirigere l’orchestra è Jacopo Sipari di Pescasseroli, mentre le scenografie sono a cura di Pier Paolo Bisleri e le coreografie di Fredy Franzutti.

Nel ruolo della protagonista debutterà a Lecce il mezzosoprano Annunziata Vestri. Di elevato spessore l’intero cast. Segno di qualità, garantita anche con il finanziamento della Regione Puglia e la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. Non è scontato questo grande ritorno. Lo rimarca l’assessore regionale alla Cultura, Loredana Capone, con una sorta di appello alle altre amministrazioni.