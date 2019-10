Appalti nelle scuole statali, 250 lavoratori a rischio nel Leccese

LECCE – L’internalizzazione per i lavoratori degli appalti nelle scuole statali arriverà, ma non per tutti. È questo il messaggio lanciato dal tavolo ministeriale aperto tra il Ministero dell’Istruzione (Miur) e i sindacati. Ed è un messaggio che a lavoratori e organizzazioni sindacali non basta e che in provincia di Lecce mette a rischio, dal primo gennaio 2020, 250 lavoratori. In tutta la Puglia dei circa 2.400 lavoratori impiegati, hanno la certezza di rientrare solo in 1.646.

Per questo domani i lavoratori ausiliari e addetti alle pulizie nelle scuole statali sciopereranno e manifesteranno a Roma in piazza Montecitorio, per ottenere l’assorbimento nell’organico scolastico.