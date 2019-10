Un esercito di coppie a “Promessi sposi”

LECCE – Ha scelto di dedicare a Lecce due fine settimana “Promessi sposi” -5-6 e 12-13 ottobre-, per una full immersion nel mondo del matrimonio, con centinaia di scelte che ruotano attorno al giorno del sì. E l’organizzatore Gaetano Portoghese di Pubblivela ci ha visto giusto, perché l’allestimento a LecceFiere, in Piazza Palio, è stato preso d’assalto da migliaia di coppie in procinto di dire sì.

Questa è la 34esima edizione della kermesse; la più grande fiera settoriale d’Europa rivolta al grande pubblico. Oltre alla vetrina, che conta circa 150 espositori appartenenti al settore nuziale, tanti gli eventi: le sfilate dialtamoda sposo, sposa e cerimonia, tanti brand famosi in passerella, tra i quali Diamond Couture con i suoi testimonial SAMANTHA DE GRENETe BEPPE CONVERTINI; il concorso nazionale “Tu Sposa & Modella”, organizzato in collaborazionecon la rivista “Sì Sposa”, che riserva ricchi premi a chi partecipa. E poi tutti i prodotti e i servizi che servono per il giorno più bello: sale ricevimenti, wedding planner, liste nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, fiori, bellezza, arredo,e tantoaltro. Da sottolineare la presenzadei produttori di abiti da sposa provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza.