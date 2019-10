Ilva, Emiliano: “Arcelor il peggior acquirente”. La società: “Al nostro posto non verrebbe nessuno”

TARANTO – Botta e risposta durante un’intervista a PresaDiretta tra il governatore di Puglia, Michele Emiliano, e il vicepresidente e amministratore delegato di ArcelorMittal, il gruppo che ora gestisce l’acciaieria ex Ilva di Taranto.

Per Emiliano Arcelor “è stato il peggiore degli acquirenti”. Questa la risposta del governatore in merito alla possibilità che ArcelorMittal possa abbandonare la fabbrica senza la cosiddetta immunità penale per l’attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria. Arcelor, rileva Emiliano, “è il principale produttore di acciaio europeo e uno dei più grossi del mondo. La fabbrica gli interessa soprattutto per i clienti e per evitare che cada in mani di un concorrente”.

“La continuità della tutela legale del contratto è fondamentale -ha detto l’amministratore delegato del gruppo Arcelor- Se andiamo via noi non verrebbe nessun altro. Nessuno può gestire tutto questo senza tutela. L’immunità penale – ha aggiunto- è un concetto che non esiste. Dobbiamo essere chiari su questo. Non abbiamo mai parlato di immunità penale ma noi siamo qui per risolvere problemi che arrivano dal passato”.