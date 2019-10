In festa per “L’albero fonte di vita”

MIENRVINO- “L’albero fonte di vita” è il titolo del progetto che in mattinata ha messo su una vera e propria festa in contrada Santa Croce a Minervino di Lecce. Erano presenti in tanti, dagli alunni degli istituti locali, ai cittadini e le associazioni. Così, all’unisono, come una grande famiglia hanno rimpiantato la vita, valorizzando l’importanza della flora e del rispetto dell’ambiente.

L’albero fonte di vita è stato un progetto ideato dall’amministrazione, dall’assessorato all’ambiente e che ha visto la partecipazione dell’Arif Puglia.