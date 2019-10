“Promessi sposi”, a Lecce il matrimonio è in vetrina

LECCE – Due fine settimana, 5-6 e 12-13 ottobre, di full immersion nel mondo del matrimonio, con le centinaia di scelte che ruotano attorno al giorno del sì. Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina, ha inaugurato la 34esima edizione negli spazi di LecceFiere, in Piazza Palio.

A tagliare il nastro, un affascinante testimonial, che arriva dritto dritto dalle treasmissioni targate maria De Filippi: Andrea Dal Corso, modello reduce da Temptation island e Uomini&donne.

Futuri sposi e addetti ai lavori non si fanno sfuggire quella che è la più grande fiera settoriale d’Europa rivolta al grande pubblico. Oltre alla vetrina, che conta circa 150 espositori appartenenti al settore nuziale, tanti gli eventi: le sfilate dialtamoda sposo, sposa e cerimonia, tanti brand famosi in passerella, tra i quali Diamond Couture con i suoi testimonial SAMANTHA DE GRENET e BEPPE CONVERTINI; il concorso nazionale “Tu Sposa & Modella”, organizzato in collaborazione con la rivista “Sì Sposa”. E poi tutti i prodotti e i servizi che servono: sale ricevimenti, wedding planner, liste nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, fiori, bellezza, arredo,e tanto altro. Da sottolineare la presenza dei produttori di abiti da sposa provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza.