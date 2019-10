Mrs, Fabrizio Mancarella nominato Responsabile della sezione Balneari del Dipartimento Turismo

LECCE- Fabrizio Mancarella, imprenditore balneare, titolare dell’omonimo Lido, fiore all’occhiello di San Cataldo, è stato nominato Responsabile della sezione Balneari del Dipartimento Turismo del Movimento Regione Salento.

“Ogni uomo al posto giusto in questo periodo di completamento degli organici del nostro movimento e in quest’ottica arriva la nomina di Fabrizio Mancarella. È la persona più indicata a ricoprire un ruolo in cui bisogna avere ben chiaro il quadro della situazione in un settore molto importante per l’economia del nostro Salento. Imprenditore serio e preparato, Mancarella è il nostro Responsabile della sezione Balneari del Dipartimento Turismo del Movimento Regione Salento”. Queste le dichiarazioni del Presidente del MRS Paolo Pagliaro.

“Ringrazio il Presidente Paolo Pagliaro per questa opportunità. Inizio con gioia e determinazione questo nuovo percorso. Penso che ci sia tanto da fare per questo territorio e per questo settore in cui i problemi legati a politiche non sempre comprensibili sono tanti. Non c’è modo migliore di lavorare e impegnarsi in un progetto politico che guardi al solo interesse del Salento e questo movimento, contenitore di idee e progetti, ha sempre dimostrato che si può fare politica per passione e si può essere sentinelle e allo stesso tempo promotori della propria terra”. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Mancarella.