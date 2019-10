25 migranti stremati lasciati dagli scafisti a Punta Meliso

GAGLIANO DEL CAPO – Nuovo sbarco di migranti nel Salento: lo scafista ha lasciato sul costone di Punta Meliso, a Leuca, 25 persone stremate dalla lunga traversata. Nel tardo pomeriggio si è messa in moto la sala operativa della Croce Rossa di Lecce e di Puglia, con il ROAN della Guardia di Finanza, per il rintraccio di 25 persone curdo-iraniane e curdo-irachene. Giunti a riva su un motoscafo che li ha lasciati sul costone a Punta Meliso, sono ancora in fase di rintraccio alcuni dei migranti che hanno affrontato un viaggio di oltre due giorni, partendo dalla Turchia, attraversando il mare e cambiando diverse imbarcazioni.

Completamente a digiuno da giorni, in ipotermia e con abiti lisi e bagnati, risultano comunque essere in buono stato di salute, ma stanchi e stremati. In queste ore sono accolti e assistiti dal personale della Croce Rossa, sollecitato dalla Finanza e arrivato sul posto con mezzi e beni di primo soccorso.