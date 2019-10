Atalanta-Lecce: arbitra Di Bello di Brindisi, pugliesi anche gli assistenti

LECCE – Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7^ giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma in questo fine settimana.

Atalanta – Lecce avrà una terna arbitrale pugliese. Il fischietto sarà il sig. Marco Di Bello di Brindisi coadiuvato dai signori Emenuele Prenna di Molfetta e Francesco Fiore di Barletta; IV Uomo il sig. Francesco Fourneau di Roma 1, in sala video ci sarà Rosario Abisso di Palermo assistito da Daniele Bindoni di Venezia.

Ecco il quadro completo:

ATALANTA – LECCE DI BELLO PRENNA – FIORE IV: FOURNEAU VAR: ABISSO AVAR: BINDONI BOLOGNA – LAZIO ORSATO FIORITO – VECCHI IV: VOLPI VAR: PICCININI AVAR: MANGANELLI BRESCIA – SASSUOLO Venerdì 04/10 h. 20.45 CHIFFI DE MEO – ROCCA IV: ABBATTISTA VAR: GIACOMELLI AVAR: TOLFO FIORENTINA – UDINESE h. 12.30 PRONTERA COSTANZO – SCHENONE IV: MARINELLI VAR: CALVARESE AVAR: GALETTO GENOA – MILAN Sabato 05/10 h. 20.45 MARIANI PAGANESSI – CECCONI IV: LA PENNA VAR: MAZZOLENI AVAR: PRETI H. VERONA – SAMPDORIA Sabato 05/10 h. 18.00 FABBRI VIVENZI – LOMBARDO IV: RAPUANO VAR: PAIRETTO AVAR: DI PAOLO INTER – JUVENTUS h. 20.45 ROCCHI MELI – CARBONE IV: MARESCA VAR: IRRATI AVAR: PERETTI ROMA – CAGLIARI MASSA TEGONI – ALASSIO IV: GHERSINI VAR: NASCA AVAR: LONGO SPAL – PARMA Sabato 05/10 h. 15.00 GUIDA MONDIN – PAGNOTTA IV: DIONISI VAR: VALERI AVAR: DEL GIOVANE TORINO – NAPOLI h. 18.00 DOVERI GIALLATINI – PASSERI IV: PASQUA VAR: BANTI AVAR: RANGHETTI

M.C.