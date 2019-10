Pagliaro: “Il Governo Emiliano continua a collezionare danni”

LECCE- “Il Governo Emiliano continua a collezionare danni e scempi, fortunatamente manca poco prima di ritornare alle urne per scegliere i nostri rappresentanti regionali. È un colpo al cuore della Puglia e del Salento il dato diffuso dalla Rete Rurale Nazionale in riferimento alla Tabella Agea Coordinamento che evidenzia l’ultima posizione della Puglia per la spesa dei fondi pubblici e quota FEASR”. Lo afferma in una nota Paolo Pagliaro del Direttivo regionale Lega e Presidente del Movimento Regione Salento

“Perché il Presidente Emiliano -continua- non ha parlato di questo dato? Perché non analizzarlo e dare una spiegazione logica di tale inadeguatezza a tutti gli elettori pugliesi?La Regione rischia di perdere milioni di euro per l’incapacità di chi dovrebbe fare il bene della comunità e invece vive di favole e si organizza già per provare a rimanere attaccato alla poltrona.In questo momento il comparto agricolo non meritava uno sfregio così grande, proprio adesso in cui le ferite della cattiva gestione del caso xylella incidono sul futuro di tantissime aziende, per non parlare e aggiungere il deturpamento del paesaggio che prima brulicava di verde colorato dai secolari alberi di ulivo e invece ora da ammirare c’è solo la desolazione d’un finale impossibile da cambiare. C’è poco da aggiungere –conclude Pagliaro– da Vendola ad Emiliano la continuità è stata assicurata e la Puglia è in ginocchio”.