Regionali 2020: per le primarie del centrosinistra, Emiliano contro tutti

BARI- Sarà un lunedì cruciale per la politica pugliese e per il centrosinistra in particolare. Al tavolo di coalizione convocato a Bari dovranno essere presentati i nomi di coloro che si sfideranno alle primarie per la scelta del candidato presidente per le regionali del prossimo anno. Ed è certo che sarà un Michele Emiliano contro tutti.

Il governatore uscente, che a questo appuntamento avrebbe voluto presentarsi già nella scorsa primavera, deve affrontare i mal di pancia di molti. Di sicuro dell’ala più ambientalista, quella che fa capo a Leonardo Palmisano, scrittore. Di sicuro dell’ala più critica, quella che si ritrova sulla linea di Elena Gentile, anche lei quasi certamente ai nastri di partenza con il possibile supporto dei renziani di Italia Viva, di cui si attende, come ha detto, l’aiuto. Ci sono però anche altre incognite. Tra tutte, cosa deciderà di fare Dario Stefano, senatore del Pd che nel partito è rimasto nonostante la vicinanza a Renzi: nelle scorse ore era nella sua vigna a “riflettere, recuperare energie e pensare a nuovi obiettivi per il futuro”. A sostegno di Stefano, leader de La Puglia in più, circola una petizione che ha raccolto in pochi giorni qualche migliaio di adesioni.

Altro dubbio riguarda la formazione “Giusta causa” che fa capo a Michele Laforgia, avvocato barese, molto critico nei confronti sia dell’esperienza di Emiliano che di Vendola.

Se le primarie saranno motivo di ulteriori frizioni ed eventuali scissioni è presto per dirlo, ma di certo Emiliano dovrà sgomitare per riaffermare la sua leadership e tenere unita la coalizione.