Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte a Ceglie Messapica: stanziati 300 milioni per xylella

CEGLIE MESSAPICA – Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ospite di Affari Italiani a Ceglie Messapica: a “La Piazza” il bilancio delle attività del Conte 1 e tutte le novità del Conte 2. Intervistato da Angelo Maria Perrino parla di xylella, Ilva e infrastrutture.

“Già stanziati 300 milioni che saranno attivati a gennaio, per contrastare la xylella che è una vera e propria iattura per il territorio. Il problema in passato è stato sottovalutato, bisognava intervenire più drasticamente”. E sul siderurcico tarantino ha sottolineato: “Abbiamo da subito affrontato la situazione dell’Ilva. E’ priorità assoluta realizzare un’opera di bonifica di quegli spazi industriali”.

Ed infine, sull’alta velocità ha dichiarato: “E’ programmata a breve in Puglia. E’ tutto il Sud a soffrire troppo per infrastrutture indeguate”.