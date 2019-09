Dario Stefano presidente della Regione. Sul web spunta la “petizione”

BARI – Il sito porta il suo nome www.dariostefanopresidente.it. L’obiettivo è promuovere la candidatura di Dario Stefano, non alle primarie del centrosinistra, ma direttamente a presidente di Regione. Spunta sul web la raccolta firme per sostenere il senatore.

“Con questo appello aperto – si legge sul sito – ci rivolgiamo a tutte le donne e agli uomini pugliesi, ai partiti, ai movimenti e alle associazioni che si riconocono nell’area democratica e progressista, per chiedere di sostenere con noi la cardidatura di Dario Stefano alla carica di Presidente della Regione Puglia”. “A Dario Stefano – concludono – chiediamo la disponibilità a raccogliere il nostro invito”. A sottoscrivere questa sorta di raccolta firma sono 28 esponenti del mondo imprenditoriale e politico. Tra loro il docente universitario leccese Andrea Scardicchio, gli imprenditori Claudio Quarta, Paolo Leo, Gianvito Rizzo, il vicesindaco di Caprarica Paolo Lettere, il consigliere provinciale Germano Santacroce, il segretario cittadino del Pd di Salice Salentino Enzo Marenaci, e ancora avvocati, medici, agronomi, enologi e professionisti di ogni campo e di ogni provincia.

Dal Pd pugliese, non nascondendo perplessità, ci si chiede se Stefano – eletto in Senato proprio con il Partito democratico sebbene abbia il suo partito La Puglia in Più che al momento non ha sostenuto la ricandidatura di Michele Emiliano – sia disposto ad accettare la candidatura nel recinto delle primarie del centrosinistra o se lo farebbe anche rompendo, di fatto, con il partito che lo ha accolto a Palazzo Madama.

Il diretto interessato al momento non sembrerebbe aver commentato.