Agricoltura, Emiliano a Roma con Bellanova: “Riduzione Pac inaccettabile”

ROMA- Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato oggi a Roma, nella sede del Ministero dell’Agricoltura, all’incontro convocato dalla Ministra Teresa Bellanova per affrontare il tema dei negoziati a livello europeo sulla riforma della politica agricola comune e sulla revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo post 2020.

“La Regione Puglia – ha detto Emiliano al termine dell’incontro – presiede la commissione Agricoltura della Conferenza delle Regioni, un ruolo di grande responsabilità. Oggetto della riunione odierna era la politica comunitaria per l’agricoltura italiana. Con la Brexit, l’uscita dalla Gran Bretagna, c’è una proposta di forte riduzione del cosiddetto secondo pilastro della PAC, la politica agricola comunitaria, che preoccupa moltissimo l’Italia e che noi consideriamo non accettabile. Purtroppo la globalizzazione dell’economia e degli scambi stanno provocando danni enormi: come in Puglia è arrivata la xylella, una malattia che viene dal Sud America, così nel nord è arrivata la cimice asiatica che ha distrutto migliaia e migliaia di ettari di frutteti. Questo è un fatto gravissimo, che tutti abbiamo condiviso, che può essere prevenuto solo attraverso istituti di studio, di osservazione e di previsione di ciò che rischia di accadere, che siano ancora più efficienti e pronti di quelli attuali”.