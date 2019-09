Aeroporto del Salento, da aprile si vola anche alla volta di Vienna

BRINDISI- Aeroporti di Puglia comunica che da aprile 2020 il vettore Laudamotion, controllato al 100% da Ryanair, avvierà il collegamento tra Brindisi e Vienna. Il volo verrà operato 4 volte a settimana per tutta la stagione estiva.

“L’aeroporto di Brindisi rappresenta per noi una infrastruttura strategica in grado di contribuire con le sue peculiarità, alla crescita del turismo nel Salento, spiega il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. Un turismo che – come è ormai noto e per il quale lavoriamo quotidianamente – deve puntare sempre più alla destagionalizzazione. In questo dinamico contesto di crescita del network specie internazionale e di destagionalizzazione dell’offerta – conclude il Presidente – Vienna e l’Austria costituiscono una interessante occasione per la Puglia, che siamo certi verrà confortata dai risultati di traffico che ci attendiamo positivi e per il conseguimento dei quali gli operatori turistici sono chiamati a un grande impegno per garantire efficienti livelli di accoglienza”.