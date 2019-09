Sede ex Inpdap occupata? Dopo il nostro servizio, Inps segnala al nuovo proprietario

LECCE- Pentole e padelle sporche, abiti, giacigli, coperte, una bombola, . E vicini che giurano di vedere continuamente gente che entra e esce uscire dall’immobile e che getta anche della spazzatura. La struttura è quella in via XX Settembre 25 a Lecce che, fino a cinque anni fa, ospitava gli uffici dell’Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione, che non esiste più, da quando, nel 2012, la gestione è passata all’Inps.

Dopo il nostro servizio andato in onda lunedì 23 settembre, ci ha scritto la direttrice regionale di INPS Puglia, Maria Sciarrino, che ci ha spiegato che l’Immobile è stato trasferito a INVIMIT con verbale di consegna del 10/12/2018 e che, fino a quella data, era sgombero da cose e persone. Invimit -Investimenti Immobiliari Italiani- è una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici.

“A ogni buon conto -fa sapere la direttrice INPS– si è provveduto a informare l’attuale proprietà della situazione in cui versa l’immobile” e ci chiede di sottolineare che la vicenda non è associabile in alcun modo all’Istituto, come noi d’altronde già detto nel primo servizio tg.