“I care receptionist”: formazione completa per un futuro all’avanguardia

BRINDISI- Tutto pronto per il corso gratuito I CARE RECEPTIONIST destinato a 20 ragazzi disoccupati al di sotto dei 35anni. Il corso, ideato dall’ Associazione FO.RI.S – Ente di Formazione Accreditato in Regione Puglia, prevede 900 ore, distribuite tra laboratori, lezioni e stage presso aziende locali e nazionali. L’obiettivo è quello di formare la figura professionale di operatore/operatrice per il servizio di accoglienza, l’acquisizione di prenotazioni, la gestione dei reclami e l’espletamento delle attività di segreteria amministrativa.