“Oltre i 100 passi” con Giovanni Impastato, fratello di Peppino

NOVOLI – Riprendono gli eventi culturali curati dall’Associazione di Promozione Sociale Nova LiberArs. Ieri sera è stata la volta dell’incontro con l’autore di “Oltre i cento passi”, Giovanni Impastato, fratello di Peppino, assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978.

Sotto i riflettori il tema “Rendere giustizia. Il valore della legalità nella società, nella politica e nell’economia del Paese”, che ha chiamato in causa autorevoli personalità del mondo della cultura, uomini di Legge e professionisti della comunicazione. Per Giovanni Impastato, la sua è una sorta di “missione” che, attraverso quest’ ultimo libro,“Oltre i cento passi”, desidera essere portavoce di ciò che è stato, vuole parlare del fratello non come un eroe, ma come un punto di riferimento, per trasmettere i suoi veri valori ai giovani, come anche ai colleghi giornalisti.