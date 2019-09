Ex Inpdap, da Istituto di Previdenza a dormitorio?

LECCE-L’ex sede Inpdap di Lecce è una strattura abbandonata da circa cinque anni. Dovrebbe anche essere chiusa e inaccessibile in attesa di diventare altro, e pare che questa nuova vita sia vicina. Una società romana l’avrebbe acquistata di recente. Ma così non è, almeno a detta di alcuni residenti che, sia di notte che di giorno, hanno notato un continuo via vai di persone che entrano ed escono dalla struttura, ma di certo non sono i nuovi proprietari. L’accesso è possibile perché qualcuno ha rotto il lucchetto. L’Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione, dal 2012 non esiste più perché la gestione è passata all’Inps. Nel 2014 il trasloco nella nuova sede di viale Marche. Da quel momento il palazzo è rimasto chiuso. Nelle stanze che un tempo erano uffici e che conservano ancora le targhette, qualcuno ci trascorre del tempo. Ci sono bottiglie d’acqua, giacigli, piatti e ciotole. Da fuori sono ben visibili coperte e lenzuola appese ai balconi.

Dalla struttura in mattinata è stata vista uscire una coppia che ha gettato un sacchetto della spazzatura nel bidone. I residenti chiedono l’intervento di qualcuno: “Siamo stanchi, è una vergogna. C’è chi fa i propri bisogni nei nostri giardini”.