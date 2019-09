Il Movimento Regione Salento in campo per le regionali

LECCE- Il Movimento Regione Salento scalda i motori in vista del prossimo appuntamento con le elezioni regionali del 2020, in cui la Puglia sarà chiamata a scegliere i propri rappresentanti. C’è voglia di essere protagonisti per continuare a combattere le battaglie per il Salento e ora è stata ufficialmente presa la decisione di scendere in campo e partecipare alla competizione elettorale.

Una decisione frutto del lavoro del Movimento e dell’idea comune di portare, oltre che nel prossimo Consiglio Regionale, anche un rappresentante in ogni istituzione, per consolidare il percorso già iniziato con l’elezione di Fernando Leone nel Consiglio Provinciale.

Nel corso dell’incontro sono stati ribaditi quelli che sono i temi da portare avanti legati ai problemi che affliggono il Salento e sono presenti nel Manifesto: l’ambiente, la sanità con le liste d’attesa interminabili, le infrastrutture, l’agricoltura e la salvaguardia nei confronti di tutti gli animali con un occhio l problema del randagismo.

Il movimento del Presidente Paolo Pagliaro evidenzia da sempre la questione baricentrismo chiedendo equità per il Salento ed è pronto ora più che mai a dare battaglia in tutte le sedi. È l’inizio dunque di un nuovo percorso che sarà presentato in occasione di una manifestazione durante la quale sarà anche reso noto l’organigramma del movimento e lanciata ufficialmente la campagna elettorale.Tutto è in divenire a cavallo del nuovo slogan: X IL SALENTO