Il premier Conte inaugura la Fiera del Levante: “Ora il Sud al centro”

BARI – Nessuna polemica, né bordate o riferimenti espliciti al passato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul palco della 83esima Fiera del Levante di Bari sale per la seconda volta ma con una maggioranza diversa da quella di un anno fa. Con parole misurate, come nel suo stile, è con il Sud che sceglie di parlare per lanciare un messaggio chiaro: “Mai come adesso il sud ha l’occasione di essere al centro dell’agenda politica non solo italiana, ma europea”.

“Il confine ideale da superare oggi – ha aggiunto – è la contrapposizione tra Nord e Sud che non ha ragion d’essere né sul piano sociale, né sul piano economico”.

Come fare, per eliminare il gap, lo spiega subito: “Il piano straordinario per il Sud e lo chiamo straordinario perché dobbiamo avviarlo una volta per tutta ma in prospettiva voglio che sia strutturale – ha spiegato dal palco Conte – si svilupperà lungo quattro direttrici principali: lo sviluppo del capitale fisico, la valorizzazione del capitale umano, il potenziamento del capitale sociale e la cura del capitale naturale”.

Ma lo slancio per il Sud può arrivare se le infrastrutture vengono potenziate, ecco perché ha tenuto a chiarire che “il potenziamento della rete ferroviaria, con riguardo al trasporto pubblico locale e all’alta velocità, è una sfida prioritaria del governo“.

Il premier ha citato tutti i punti cruciali del programma: riduzione del carico fiscale per le famiglie dal reddito medio basso e per le imprese che innovano – “tutti devono pagare perché tutti possano pagare meno” ha detto – riforma della giustizia, più investimenti nell’istruzione a tutti i livelli – tra il 2002 e il 2017, 2milioni di ragazzi hanno lasciato il Sud per studiare al Nord, 852mila di loro qui non sono mai più tornati -; ancora, sicurezza e legalità sul lavoro, economia circolare, Europa e ambiente.

Poi l’impegno finale, a sostenere la candidatura di Bari per il G20 del 2021. “Lo devo alla Puglia” ha detto prima di ringraziare il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro per “la lealtà e il rispetto che hanno avuto” nei suoi confronti.

Conte, accompagnato dai ministri Bellanova, Boccia e Provenzano, si è concesso un giro fra gli stand prima di lasciare Bari.