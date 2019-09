Universitari senza alloggio, Regione prospetta accordo per residenze private

LECCE- Un accordo con strutture private per garantire un posto letto pubblico agli studenti fuorisede. È quanto la Regione Puglia ha prospettato nel tavolo convocato oggi da Adisu per discutere della problematica. Anche quest’anno, infatti, a diverse centinaia di universitari non sarà riconosciuto l’alloggio pubblico nelle residenze Adisu, per insufficienza di posti.

“La soluzione tampone prospettata – dicono dall’associazione Link – prevede la stipula di una convenzione con una struttura privata che possa garantire tanti alloggi quanti sono gli studenti non assegnatari nelle graduatorie. Noi siamo favorevoli ad accogliere questa proposta, purché si tratti solo di una soluzione temporanea”.

Accolta con favore anche la proposta avanzata dalla Regione al Comune di destinare una parte dell’ex ospedale Galateo ad alloggi per gli studenti.