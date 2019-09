A Lecce 13 nuovi autobus, investimenti anche su rotaia

LECCE- Lecce avrà 13 nuovi autobus a gasolio per una spesa di 4,2 milioni di euro; Taranto ne potrà acquistare ben 24 ibridi per quasi 8 milioni di euro; Brindisi invece 15 a metano per circa 5 milioni di euro. È il risultato dell’avviso pubblico “Smart go city” per il quale sono state ammesse a finanziamento cinque istanze su 19 presentate.

A darne notizia è l’assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini, che annuncia anche investimenti su rotaia. Un Piano che prevede interventi per circa 700 milioni di euro, col fine di allineare le reti regionali ai livelli tecnologici e di sicurezza della rete nazionale. Le tipologie di intervento previste vanno dall’attrezzaggio con i Sistemi di Controllo Marcia Treno alla messa in sicurezza e/o soppressione dei passaggi a livello.

Insieme a FSE la Regione Puglia ha avviato anche un programma di elettrificazione sulla linea Martina Franca–Lecce-Gagliano del Capo e Maglie-Otranto con un investimento di 130 milioni; il cantiere, avviato questa estate, sarà pienamente operativo nel mese di ottobre.