L’Ecobonus spinge l’edilizia nel Leccese

LECCE – In un anno gli interventi di risparmio energetico hanno consentito un risparmio di 3,3 gigawattora all’anno. Nel Leccese la spesa sostenuta ammonta a 11 milioni e 300mila euro. Dunque l’Ecobonus, qui, spinge l’edilizia.

È quanto emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio economico, diretto da Davide Stasi. In base alle comunicazioni all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Enea), gli interventi in questione hanno riguardato, principalmente, gli edifici costruiti nel decennio 1970-1980. A seguire quelli del decennio successivo.

Meno costruzioni, dunque, ma più ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche: il comparto edile prova così ad uscire da una crisi profonda.

“Aumentano, infatti -commenta Stasi, direttore dell’osservatorio- i pugliesi che si convincono ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, potendo usufruire appunto degli incentivi fiscali”.

A beneficiarne, come diretta conseguenza, sono state in primis le imprese del legno-arredo e di impiantistica. Per fare qualche esempio: in Puglia, negli ultimi 5 anni, sono stati effettuati in tutto 59.385 interventi, per una spesa complessiva di 429,7 milioni di euro. L’anno scorso, sempre in Puglia, ben 77.369 contribuenti hanno fruito delle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Rispetto al 2017 l’incremento è stato di 13.709 contribuenti. L’ammontare complessivo delle detrazioni è stato di 39 milioni 560mila euro (contro i 32 milioni 82mila euro dell’anno prima).