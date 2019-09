Sit – in alle Mura Urbiche: stop alla privatizzazione del patrimonio culturale

LECCE- Il 14 agosto un decreto ministeriale, arrivato ai dipendenti del Mibac senza alcun preavviso, ha accorpato decine di Musei dalla storia centenaria in nuovi enormi istituti elefantiaci, volti a favorire la concentrazione dei flussi turistici ed economici in pochissimi luoghi, contro l’interesse dei cittadini italiani. Da qui il sit in odierno dell’associazione Mi Riconosci? presso le Mura Urbiche.

“Manifestiamo contro il processo di privatizzazione e smantellamento dei musei pubblici italiani -spiegano gli attivisti salentini di Mi Riconosci – “Non abbiamo intenzione di fermarci. Al sud ed in particolare nella regione Puglia il provvedimento non può che aggravare una situazione già da tempo critica: i piccoli musei (pur caratterizzando l’intero territorio) saranno sempre più isolati, mentre la rete museale sarà accorpata in un’unica Direzione Territoriale insieme a quella della regione Basilicata. Vogliamo risorse per tutto il patrimonio culturale per il futuro del Paese. Soltanto attraverso il finanziamento della cultura e dell’istruzione si può rilanciare il Paese.”