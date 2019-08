Lecce-Verona al sig. Sacchi di Macerata. Ecco tutte le designazioni

LECCE – L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma in questo fine settimana.

Lecce – Verona è stata affidata al sig. Juan Luca Sacchi di Macerata, che sarà assistito dal sig. Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e dal sig. Valerio Colarossi di Roma 2, il IV UOMO sarà il sig. Alessandro Prontera di Bologna. Al V.A.R sig. Antonio Giua di Olbia e A.V.A.R. sig. Pasquale De Meo di Foggia.

Di seguito il quadro completo:

ATALANTA – TORINO A Parma

DOVERI

GALETTO – FIORITO

IV: DIONISI

VAR: CALVARESE

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA – SPAL Venerdì 30\08 h.20.45

DI BELLO

DI IORIO – GORI

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – INTER

MARIANI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: PRETI

GENOA – FIORENTINA

GIACOMELLI

TOLFO – MONDIN

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 31\08 h.20.45

ORSATO

MANGANELLI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE

LAZIO – ROMA h.18.00

GUIDA

CARBONE – BINDONI

IV: ROCCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

LECCE – H. VERONA

SACCHI

DI VUOLO – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: GIUA

AVAR: DE MEO

MILAN – BRESCIA Sabato 31\08 h.18.00

ABISSO

BOTTEGONI – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – SAMPDORIA

PAIRETTO

CALIARI – MASTRODONATO

IV: MAGGIONI

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

UDINESE – PARMA

PICCININI

LONGO – VECCHI

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI