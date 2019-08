25enne si aggira armato e con fare minaccioso: denuncia e foglio di via

LECCE – In mattinata le volanti della questura di Lecce sono intervenute nei pressi del Vito Fazzi dove era stata segnalata la presenza di un uomo dagli atteggiamenti allarmanti.

Volto coperto da una sciarpa, cappello scuro in testa e in mano un’arma atta ad offendere fabbricata artigianalmente con un bastone in legno e fili di rame sguainati. L’uomo, un clochard 25enne originario di Pavia ma da tempo avvistato a Lecce, alla vista degli agenti si è scagliato contro alcuni di loro, ferendoli lievemente. Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato e per lui è scattato il foglio di via obbligatorio, con il divieto di rientro nel territorio di Lecce per i prossimi 3 anni.

Lo stesso nelle giornate di ieri e martedì, era stato segnalato da alcuni cittadini mentre era sdraiato per terra vicino alla Banca Popolare di Puglia o si aggirava in zona con fare minaccioso.