Bufera Arif, si dimette il commissario Melillo. Accuse contro Emiliano

BARI- Il commissario dell’Arif, Oronzo Milillo, si dimette. In una lettera inviata oggi, 27 agosto, e indirizzata, tra gli altri, al Governatore Michele Emiliano, ha rassegnato le dimissioni «irrevocabili» a far data dal 29 agosto. Nelle motivazioni della sua decisione, Milillo sottolinea che «atteggiamenti e azioni di alcuni settori della Regione non permettono di operare serenamente e nei tempi necessari ad esplicare diverse attività fondamentali per l’Arif e per il territorio». «Inoltre – aggiunge – sarebbe stata gradita una interlocuzione in merito ad alcune notizie di stampa al fine di poterla informare di eventuali incompatibilità (…avrà sede a Lecce la task force che istruirà le domande di reimpianti con la collaborazione di personale Arif e del sub commissario Francesco Ferraro, ex sindaco di Acquarica del Capo cui sarà conferita apposita delega…)». Nella lettera, Milillo allega anche alcuni risultati raggiunti negli ultimi mesi, da maggio ad agosto.

Per ConfagricolturaPuglia, l’annuncio delle dimissioni di Milillo è giunto inaspettato. Per il Presidente Luca Lazzaro «Siamo di fronte all’ennesima crisi della gestione del settore agricolo della Regione Puglia. Oggi è inimmaginabile che l’azione dell’Arif si blocchi. Anche perché l’Arif stava cominciando a camminare bene, dopo uno sforzo riorganizzativo significativo da parte di Oronzo Milillo. Questo stop potrà provocare soltanto rallentamenti agli interventi di contrasto e monitoraggio alla Xylella».