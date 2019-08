Aeroporto di Grottaglie, la Regione: voli turistici nello spazio tra due anni

GROTTAGLIE- La Regione Puglia prevede che entro due anni partirano dall’aeroporto di Grottaglie i primi voli turistici nello spazio. Lo fa sapere l’assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, dopo un’intervista dell’ing. Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec Spa, azienda partecipata da Thales Alenia Space e Agenzia spaziale italiana.

La compagnia Virgin Galactic, con cui i partner italiani hanno firmato un accordo per lo spazioporto pugliese, prevede il primo volo commerciale dal New Mexico entro la fine del 2019, per poi pianificare con regolarità dal 2020 almeno 44 voli l’anno. Serviranno 18 mesi di lavoro per realizzare a Grottaglie le altre strutture di servizio da quando la Virgin Galactic sarà pienamente operativa negli Usa, motivo per cui si arriva nelle previsioni al 2021. Dall’Arlotta di Grottaglie, poi, dovrebbero partire i voli per poter osservare la Terra da 100 km di altezza.