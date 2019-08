Giochi del Mediterraneo a Taranto: in festa anche le navi della Marina- Il video

TARANTO- Tanta gioia. Anche le navi della Marina Militare presenti in arsenale hanno festeggiato ieri, con un suono prolungato, per annunciare che sì, è tutto vero: l’edizione numero 20 dei Giochi del Mediterraneo si disputerà a Taranto nel 2026. Lo ha deciso a Patrasso il Comitato internazionale dopo aver preso atto del dettagliato dossier a sostegno della candidatura presentato dalla delegazione italiana capeggiata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Incassato il voto unanime di tutti i Paesi olimpici rappresentati in assemblea.

Una ricaduta importante per la città, in termini di infrastrutture, di immagine e non solo. Lo ha sottolineato anche l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro: “è un’opportunità che va oltre i giochi stessi e che ci aiuta a ricostruire una comunità per troppo tempo lacerata. Adesso viene la parte complicata, dobbiamo contribuire tutti a sfruttare al massimo questa assegnazione e a far sì che non diventi un’altra occasione persa: abbiamo le competenze, le intelligenze e l’esperienza per fare del nostro meglio. Taranto guardi ai Giochi come a un’occasione per cominciare a costruire un futuro diverso, a misura degli uomini e delle donne che la abitano. Mutuo l’incitamento sportivo che è quantomai adeguato al momento: forza Taranto!”.

La Marina Militare, parte integrante di Taranto, ha gioito in questo modo.

(video diffuso su Fb da Flavio Fedele)