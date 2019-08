Sant’Oronzo, al via il piano anti-ingorgo. I dettagli

LECCE – L’epicentro della festa è il cuore della città. Dunque piuttosto che tentare di avvicinarsi il più possibile con il proprio mezzo o affidarsi ai Santi patroni nel giorno della loro festa, l’appello è ad usufruire dei servizi messi in campo. È l’augurio del sindaco Carlo Salvemini per la tre giorni in onore dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato, per la quale a partire da oggi è attivo un piano viabilità pensato per l’occasione. L’appello è accorato: “la Festa patronale è della comunità tutta: ciascuno deve sentirsi parte, ciascuno deve fare la propria parte”. E questo perchè, come ogni anno, il flusso di visitatori mette a dura prova le arterie stradali della città.

Sono 1.700 i posti auto disponibili durante la tre giorni, aperte al pubblico otto aree di sosta gratuita a pochi minuti di strada a piedi dal centro della città: in Via Adua sono 70 i posti auto disponibili; al Cimitero e nella zona di Studium 2000, in via San Nicola, altri 100; in Via Petraglione, che costeggia la Camera di Commercio, saranno a disposizione 110 posti; lungo viale Gallipoli altri 70, esattamente nel parcheggio dell’ex rettorato Principe Umberto.E ancora: in via Miglietta, parcheggio della Asl, 170 posti auto; al Foro Boario 360; a Settelacquare 400 i e nell’area mercatale di via Bari altri 350 posti.

Al Foro Boario, parcheggio di Settelacquare e Via Bari è attivo il servizio navetta gratuito dalle 18 all’una di notte.

Lungo Viale De Pietro e lungo Viale Otranto, invece, due aree parcheggio sono state riservate alle persone con disabilità.

Tra strade principali interdette al traffico e convertite per 3 giorni in viali a senso unico, l’invito è a scegliere anche la mobilità alternativa: in bici o a piedi.

DETTAGLI STRADE DEL CENTRO

– Interdizione al traffico aree Fiera

Le strade interessate dalla tradizionale Fiera di Sant’Oronzo (via XXV luglio, Via Fazzi, Viale Marconi, Viale Lo Re, corsia interna dei viali Cavallotti, Garibaldi e San Francesco d’Assisi, Via Costa, Via Maremonti, saranno interdette alla circolazione veicolare dalle 21 del 23 agosto fino alle ore 7 del 27 agosto. Agli operatori commerciali è fatto obbligo di spostare i propri mezzi dall’area della Fiera al termine del montaggio degli stand di vendita, di munirsi di contenitori di rifiuti e di lasciare il proprio spazio di vendita pulito. È fatto divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni. Il carico e scarico è consentito solo dalle ore 7 alle ore 11.30 (Sono esclusi dal divieto di transito in via G. Garibaldi, dall’incrocio con viale M. De Pietro, dalle ore 07,00 alle ore 16,00 i veicoli muniti di permesso di transito per p.zza B. De Sanctis, con obbligo di uscita secondo il seguente percorso: via A. Costa, in direzione via XXV Luglio, attraversamento di via XXV Luglio, via G. Matteotti, piazza S. Castromediano, via F. Rubichi, e via L. Prato. Sono altresì esclusi, dalle ore 21.00 del 23 alle ore 7,00 del 27 Agosto 2019, con ingresso dal solo varco di via Cino, i veicoli dei clienti degli alberghi Suite Hotel Santa Chiara, Risorgimento e Patria e dei B & B, al solo fine di raggiungere, attraverso la via C. Russi, G.A. Ferrari, A. Grandi, L. Maremonti e piazzetta V. Emanuele, rispettivamente la via A. Imperatore e le piazzette G. Castromediano e G. Riccardi, per il solo carico e scarico dei bagagli).

– Misure sui viali esterni

Nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2019, dalle ore 18,30 alle ore 01,00 del giorno successivo saranno interdette al transito Viale Otranto (da via Don Minzoni a via F. Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a viale Otranto), via Cavour (da viale G. Marconi a via L. De Simone), via L. De Simone (da via Cavour al viale F. Lo Rè), via G. Brunetti (da via Cavour a l viale F. Lo Rè), Piazza T. Schipa (tratto compreso tra via San Lazzaro e via F. Cavallotti), via 47° Regg. Fanteria (tratto compreso tra Piazza Mazzini e via Felice Cavallotti), viale F. Cavallotti (corsia esterna), via C. Battisti (nel tratto compreso tra via N. Sauro e via S. Francesco d’Assisi); Via L. Romano, Via F. Filzi, Via 140° R. Fanteria, Via Bacile, Via Toselli, Via 95° R. Fanteria( tratto compreso tra via Cavallotti e via L. Romano); via O. Quarta(nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via C. Russi); Arco Di Trionfo, da via Adua a via G. Palmieri;

– Sospensione delle corsie preferenziali esistenti lungo i viali U. Foscolo, G. Leopardi, Japigia, G. Rossini, V. Alfieri, Marche, e Otranto (limitatamente al tratto compreso tra P.zza N. Argento e viale Don Minzoni) al fine di consentire il parcheggio a tutti i veicoli, ad esclusione dei tratti dove insistono le rientranze adibite già a parcheggio a tempo 20 minuti.

– Possessori di permesso di sosta

Dalle ore 18.00 del 23 alle ore 07.00 del 27 agosto 2019, sarà consentito ai residenti possessori di permesso di sosta della SGM per le zone 1 – 9 e 14 di parcheggiare nelle aree limitrofe a quelle interessate dall’occupazione della fiera.