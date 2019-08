Parte il campionato di serie A, l’attesa è finita

LECCE – L’attesa è finita, ci siamo, fischietti pronti a dare ufficialmente il via alla stagione 2019/2020 del campionato di Serie A.

Ad aprire le danze i campioni d’Italia della Juventus che fanno visita al Parma allo Stadio Tardini alle ore 18 di sabato 24 agosto, al termine il sipario si alzerà al Franchi di Firenze dove alle 20:45 Fiorentina – Napoli si daranno battaglia in un match molto interessante.

Si prosegue domenica con Udinese-Milan alle 18:00 e poi alle 20:45 fischio d’inizio per Cagliari-Brescia, Hellas Verona-Bologna, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo.

Lunedì sera, alle 20:45, invece allo stadio San Siro di Milano per affrontare i nerazzurri del leccese Conte arriva proprio il neopromosso Lecce di Fabio Liverani.

Ecco di seguito il quadro completo e la piattaforma che trasmetterà ogni incontro: