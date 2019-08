A Uggiano La Chiesa la “Grande festa del Pane e dell’Olio”

UGGIANO LA CHIESA-Il pane e l’olio, frutti più autentici di una terra che celebra le proprie radici, protagonisti di una festa che ogni anno, e questo è ormai il decimo, raccoglie le energie di una piccola comunità, quella di Uggiano La Chiesa, guidata dal sindaco Salvatore Piconese, e le concentra per celebrare degnamente la “Gran Festa del Pane e dell’Olio”, di scena venerdi sera insieme alla rassegna di musica e canti tradizionali del Mediterraneo “Folk Sound Festival”. L’evento è nato nel 2010 con l’intento di trasformare per un giorno Uggiano La Chiesa nella ‘capitale’ della fratellanza tra territori in nome del pane e dell’olio, accogliendo in tutti questi anni circa 100 città provenienti dall’ Italia e dall’estero. Quest’anno sono stati 20 i comuni arrivati a Uggiano con le loro produzioni tipiche e con le loro tradizioni popolari. Ospiti, come sempre, anche le quattro città gemellate con il Comune di Uggiano la Chiesa, Cerchiara di Calabria, Fossacesia, Ostra Vetere e Lugo di Vicenza, i Comuni aderenti alle “Città dell’Olio” e oltre 15 comuni pugliesi e salentini, a partire dalla Città di Lecce. E la festa è cominciata proprio con la parata delle città ospiti dell’evento che partendo da piazzetta Sant’Antonio hanno attraversato il centro cittadino per arrivare in piazza Umberto I, cuore della serata, dove stand espositivi e degustativi delle produzioni agroalimentari hanno accolto gli ospiti tra profumi e sapori. Novità di questa decima edizione l’omaggio dell’amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa a Luigi Chiriatti, editore e studioso di cultura popolare, al quale sarà consegnato un riconoscimento ufficiale per l’impegno profuso, da oltre 40 anni, nella ricerca nel folklore e nelle tradizioni popolari salentine.